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Gobierno anuncia 5 mil subsidios a la contratación ante alza del desempleo nacional: será el 50% del sueldo mínimo

La medida comenzará a implementarse desde mediados de julio y contempla un aporte durante cuatro meses para nuevas contrataciones.

Cristóbal Álvarez

20 DE ABRIL DE 2021 / QUILPUEFOTO: MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

20 DE ABRIL DE 2021 / QUILPUE FOTO: MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO / MIGUEL MOYA / AGENCIAUNO

El Gobierno anunció la implementación de cinco mil subsidios destinados a fomentar nuevas contrataciones, luego de que la tasa de desempleo en Chile alcanzara un 9,1%, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La medida fue comunicada por el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras una nueva sesión de la Mesa Interministerial por el Empleo, realizada en el Palacio de La Moneda y en la que también participaron los ministros de la Mujer, Judith Marín, y del Trabajo, Tomás Rau.

Según explicó el secretario de Estado, los beneficios estarán disponibles desde mediados de julio y serán gestionados por el Ministerio del Trabajo, mediante el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

“Desde la mitad de julio vamos a poner a disposición 5 mil subsidios a la contratación, que se van a poder implementar a través del Ministerio del Trabajo y que se van a ejecutar a través de Sence”, informó.

Subsidios cubrirán el 50% del ingreso mínimo

El programa contempla un aporte equivalente al 50% del ingreso mínimo durante cuatro meses, exclusivamente para la creación de nuevos puestos de trabajo.

Además, se establecerá un límite para evitar que los beneficios se concentren en pocas compañías. “Vamos a poner un tope por empresa para que tengan no más de 200 contrataciones nuevas por empresa”, precisó Mas.

El biministro sostuvo que la ejecución mediante el Sence permitirá entregar los recursos con mayor rapidez. Esto, según señaló, “nos da la rapidez para poder llegar con ese subsidio en el cortísimo plazo”.

Durante su intervención, Mas también responsabilizó a la administración anterior por el actual escenario laboral. “Lo que hemos heredado es el resultado de unas malas políticas públicas implementadas en el pasado y que tienen consecuencias hoy día. Estamos como Gobierno haciéndonos cargo de ello”, afirmó.

Finalmente, la autoridad informó que el Ejecutivo se encuentra revisando el denominado subsidio 889 para zonas extremas y adelantó que se están instalando mesas de trabajo en distintas regiones, en coordinación con gobernadores y actores locales, para abordar las particularidades del empleo en cada territorio.

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