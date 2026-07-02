Deportes Concepción logra la épica y se ilusiona en la Copa Chile: remontada en el último minuto

Deportes Concepción remontó el partido en los últimos minutos y venció por 2 a 1 a Huachipato en Talcahuano. En el partido válido por la fase de grupos de la Copa Chile, Ethan Espinoza convirtió el gol de la victoria e ilusiona a su equipo en el torneo.

En el primer tiempo, los acereros dieron el primer golpe y se pusieron en ventaja antes de la media hora. A los 22′, Rafael Caroca apareció dentro del área con un gran cabezazo que se ajustó al palo derecho del arquero y abrió el marcador en Talcahuano.

Luego, en la segunda parte, Mario Sandoval encontró el empate rápidamente. A los 49′, el volante disparó de media distancia y anotó un golazo para igualar el partido de forma momentánea. Sin embargo, esto no quedaría ahí y la visita lograría la épica.

En los minutos finales del partido, Deportes Concepción se quedó con la victoria. A los 90+2′, Ethan Espinoza recibió una gran asistencia de Aldrix Jara y convirtió el gol definitivo para entregarle los tres puntos a la visita.

Con este resultado, Huachipato se quedó en el último lugar con tres puntos. Mientras que Concepción alcanzó el segundo lugar con siete unidades.