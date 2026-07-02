La última novela del mercado en Colo Colo: “Todavía nos queda un camino por recorrer”

Leandro Hernández se ha transformado en una de las grandes figuras de Colo Colo durante la presente temporada y, por lo mismo, en el “Cacique” buscan asegurar su continuidad en el Estadio Monumental por varios años más.

Si bien el canterano albo se encuentra en negociaciones con la dirigencia, su renovación aún no está asegurada y el panorama sigue siendo incierto para el futbolista de 21 años.

Al respecto, el director de Blanco y Negro, Jaime Pizarro, abordó la situación del atacante en la previa del duelo ante O’Higgins de Rancagua por la Copa Chile y, aunque no confirmó avances sobre su continuidad, se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

“Sobre el tema de Leandro, todavía nos queda un camino por recorrer, pero creo que hay buena disposición y espero que eso permita efectivamente concretar ese acuerdo”, afirmó el directivo.

En esa línea, Pizarro señaló que “siempre soy optimista en esto porque entiendo que también hay momentos y hay que lograr acuerdos. Pero creo que siempre es bueno percibir que todos tienen siempre una enorme disposición a estar en el club, a seguir compitiendo aquí, a seguir esforzándose por nuevos desafíos".

“Más allá de que nos demoremos algunos días más, algunos días menos, lo que es fundamental es cumplir ese proceso y tener a nuestros jugadores en buenas condiciones”, añadió.

A la espera de concretar el acuerdo, se espera que Leandro Hernández renueve su contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2028. El contrato no contemplaría una cláusula de salida, pero sí una significativa mejora salarial para el formado en Macul.