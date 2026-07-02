Australia - Egipto: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Robbie Jay Barratt - AMA

Se comienzan a disputar los últimos encuentros de los dieciseisavos de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México para definir las llaves en los octavos de final.

Este viernes, Australia y Egipto protagonizarán el primer enfrentamiento de la jornada para buscar su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026.

Los ‘Socceroos’ vienen de quedar en la segunda posición del Grupo D, al sumar una victoria frente a Turquía, una derrota frente a Estados Unidos y, por último, un empate frente a Paraguay.

Por su lado, los ‘Faraones’ clasificaron en la segunda posición del Grupo G al vencer a Nueva Zelanda e igualar contra Bélgica e Irán.

¿Cuándo y a qué hora juega Australia vs. Egipto en el Mundial 2026?

Este encuentro se disputará el viernes 3 de julio a las 14:00 horas de Chile. El compromiso se jugará en el AT&T Stadium, en Arlington, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Australia y Egipto?

Este crucial duelo será transmitido por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, y Paramount +, Amazon Prime Video y DAZN.