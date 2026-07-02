Duro golpe para Colo Colo: O’Higgins lo golea, le corta el invicto y posterga su clasificación en la Copa Chile

Colo Colo no pudo abrochar su paso a los octavos de final de la Copa Chile 2026 y cayó por 4-1 en su visita a O’Higgins de Rancagua, en el duelo pendiente de la segunda fecha del Grupo E. La derrota puso fin a un invicto de más de dos meses para los albos, que no perdían desde el 19 de abril, cuando fueron superados por Palestino en la Liga de Primera.

El equipo de Fernando Ortiz, que reservó a varios titulares y apostó por una formación con varios juveniles, no pudo ante un elenco de Lucas Bovaglio que sí presentó su oncena titular en su afán por seguir con vida en el torneo.

La apertura de la cuenta llegó rápidamente por medio de Francisco González. A los 12’, el extremo de los rancagüinos capitalizó un error en la salida de Erick Wiemberg, avanzó solo hacia el arco y definió con un potente zurzado dentro del área para superar a Gabriel Maureira.

👀⚽🏆 ¡Se abre el marcador en Rancagua!



Tras el mal despeje de Erick Wiemberg, Francisco González aprovechó y con este tiro batió la resistencia de Gabriel Maureira, en este #MatchdayJueves. O'Higgins le gana a #ColoColo.



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Más tarde, a los 41′, el propio González envió un centro preciso para la aparición de Thiago Vecino, quien cabeceó sin marca en el área chica para marcar el 2-0, con el que O’Higgins se fue al descanso con una cómoda ventaja.

⚽🔵🇧🇼 ¡Otro más del Capo de Provincia!



Centro preciso de Francisco González para la aparición de Thiago Vecino, quien remató de cabeza para el segundo de O'Higgins ante #ColoColo, en este #MatchdayJueves.



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Aunque Ortiz fue moviendo sus piezas y envió a la cancha a algunos titulares como Arturo Vidal y Maximiliano Romero en el complemento, el arquero celeste Jorge Peña no pasó mayores sobresaltos y respondió con seguridad a los pocos remates que recibió.

Los locales, en tanto, mantuvieron su contundencia y liquidaron el partido gracias a Arnaldo Castillo, quien firmó un doblete a los 68’ y 90’ para estirar la ventaja hasta el 4-0. El descuento de la visita llegó en el tiempo añadido, cuando Arturo Vidal convirtió de penal para el definitivo 4-1 en El Teniente.

⚽🔵🇧🇼 ¡Y es goleada en Rancagua!



Arnaldo Castillo recibió y gatilló al primer palo de Gabriel Maureira para el tercero de O'Higgins ante #ColoColo, en este #MatchdayJueves.



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Con este resultado, Colo Colo se mantuvo como líder del Grupo E con 9 puntos, aunque permitió que O’Higgins acorte distancias y se instale segundo con 5 unidades. La tabla la completan Deportes Recoleta y Unión Española, ambos con 4 puntos.

Ahora, el “Cacique” buscará sellar su clasificación cuando reciba a Recoleta el próximo lunes 7 de julio a las 19:30 horas en el Estadio Monumental. Un día antes, el domingo 6, el “Capo de Provincia” visitará a Unión desde las 17:30 horas en Santa Laura.