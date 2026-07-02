;

Exproductor de “Mucho Gusto” revela inédito detalle del corte de pelo de Viñuela a camarógrafo: “Estaba en shock”

“Se han dicho muchas cosas que realmente son descabelladas”, sostuvo Pablo “Pablete” Alvarado.

Sebastián Escares

Exproductor de “Mucho Gusto” revela inédito detalle del corte de pelo de Viñuela a camarógrafo: “Estaba en shock”

Sin lugar a dudas uno de los episodios más polémicos del último tiempo de la televisión chilena, fue el corte de pelo que José Miguel Viñuela le hizo a un camarógrafo en vivo en pleno matinal. El hecho ocurrido en julio de 2020 provocó la salida del animador de Mucho Gusto y un tormento en su carrera en la pantalla chica.

En conversación con el canal Turno, el exproductor ejecutivo del programa Pablo “Pablete” Alvarado reveló inéditos detalles de la polémica escena.

Revisa también:

ADN

“Se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas que realmente son descabelladas. Como que yo le di las instrucciones porque estábamos ganando en el rating, y es falso, estábamos súper bajos en el rating, estaba ganando Chilevisión en ese minuto”, partió señalando.

Luego, Alvarado expresó: “Sé que no lo hizo de mala onda, de verdad”. Además, explicó que “tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy querellado hoy día por el señor Miranda como el responsable ideológico del corte de pelo”.

“Yo estaba hablándole por la muela, él dijo que no tenía problema, dos o tres veces le preguntamos. Él decía que no importaba, que quería cortarse el pelo y que lo iba a donar”, afirmó.

En esa línea, el exproductor del matinal recordó: “Reconstruyendo la historia, la gente que estaba conmigo, estábamos en pandemia por lo tanto había muy poca gente trabajando en el switch, pero la gente que estaba conmigo me recuerda que yo le gritaba por la muela: ‘No le vayas a cortar el pelo hue..., no le vayas a cortar el pelo hue...’, y le cortó el pelo. Ahí yo me fui a negro”.

Nos traicionó el instinto goleador de un equipo entrenado para la entretención. La música siguió sonando, el DJ dedos rápidos puso ‘me cortaron mal el pelo’ (...) Cuando volví en mí tuvieron que haber pasado unos 15 segundos, (dije) vámonos a comerciales. Iban a repetir la escena y dije no, vámonos. Ahí recién fui capaz de reaccionar. Esos 15 segundos creo que fueron un mal manejo pero, porque yo estaba en shock“, comentó.

A modo de cierre, Pablo Alvarado indicó que “después vino la bola de nieve y empezaron a pasar muchas cosas. Y el José se hizo cargo. Al otro día puso la cara”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad