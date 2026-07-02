Exproductor de “Mucho Gusto” revela inédito detalle del corte de pelo de Viñuela a camarógrafo: “Estaba en shock”

Sin lugar a dudas uno de los episodios más polémicos del último tiempo de la televisión chilena, fue el corte de pelo que José Miguel Viñuela le hizo a un camarógrafo en vivo en pleno matinal. El hecho ocurrido en julio de 2020 provocó la salida del animador de Mucho Gusto y un tormento en su carrera en la pantalla chica.

En conversación con el canal Turno, el exproductor ejecutivo del programa Pablo “Pablete” Alvarado reveló inéditos detalles de la polémica escena.

“Se ha hablado mucho, se han dicho muchas cosas que realmente son descabelladas. Como que yo le di las instrucciones porque estábamos ganando en el rating, y es falso, estábamos súper bajos en el rating, estaba ganando Chilevisión en ese minuto”, partió señalando.

Luego, Alvarado expresó: “Sé que no lo hizo de mala onda, de verdad”. Además, explicó que “tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy querellado hoy día por el señor Miranda como el responsable ideológico del corte de pelo”.

“Yo estaba hablándole por la muela, él dijo que no tenía problema, dos o tres veces le preguntamos. Él decía que no importaba, que quería cortarse el pelo y que lo iba a donar”, afirmó.

En esa línea, el exproductor del matinal recordó: “Reconstruyendo la historia, la gente que estaba conmigo, estábamos en pandemia por lo tanto había muy poca gente trabajando en el switch, pero la gente que estaba conmigo me recuerda que yo le gritaba por la muela: ‘No le vayas a cortar el pelo hue..., no le vayas a cortar el pelo hue...’, y le cortó el pelo. Ahí yo me fui a negro”.

“Nos traicionó el instinto goleador de un equipo entrenado para la entretención. La música siguió sonando, el DJ dedos rápidos puso ‘me cortaron mal el pelo’ (...) Cuando volví en mí tuvieron que haber pasado unos 15 segundos, (dije) vámonos a comerciales. Iban a repetir la escena y dije no, vámonos. Ahí recién fui capaz de reaccionar. Esos 15 segundos creo que fueron un mal manejo pero, porque yo estaba en shock“, comentó.

A modo de cierre, Pablo Alvarado indicó que “después vino la bola de nieve y empezaron a pasar muchas cosas. Y el José se hizo cargo. Al otro día puso la cara”.