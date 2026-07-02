Corte de luz en Santiago este viernes 3 de julio: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la suspensión del servicio.
Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Enel a través de su sitio web anunció una serie de interrupciones en el servicio que afectará a siete comunas de la región Metropolitana durante este viernes 3 de julio.
Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.
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Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.
A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz en la capital este viernes:
- Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- Renca: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Cerro Navia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.
- La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
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