Corte de luz en Santiago este viernes 3 de julio: Enel confirma interrupciones en 7 comunas de la RM

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Enel a través de su sitio web anunció una serie de interrupciones en el servicio que afectará a siete comunas de la región Metropolitana durante este viernes 3 de julio.

Según lo comunicado por la empresa, la suspensión del suministro se debe a trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas por los cortes de luz en la capital este viernes:

Colina: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Renca: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Ñuñoa: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Cerro Navia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Pudahuel: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

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Maipú: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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La Cisterna: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.