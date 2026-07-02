Retiran obras de exposición de arte en La Reina: artistas denuncian censura

Una controversia se generó luego de que la Corporación Cultural de La Reina retirara parte de las obras exhibidas en la exposición “Líneas y Manchas de Lo Humano”, una decisión que artistas calificaron como un acto de censura .

La muestra reúne trabajos de alumnos del taller de dibujo del profesor Ernesto Díaz y permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Vicente Bianchi hasta el próximo 18 de julio.

Según relató el docente, la medida se adoptó tras reclamos de algunos apoderados por obras que incluían desnudos. Aseguró que fueron retiradas siete piezas, entre ellas dibujos con genitales masculinos y una ilustración que la administración consideró sugerente.

Uno de los expositores, Demetrio Babul, cuestionó la decisión en redes sociales, donde afirmó que la muestra fue objeto de una “censura arbitraria” y criticó que se ejercieran presiones para retirar parte de la exposición.

La respuesta de la Corporación Cultural

Frente a las críticas, la Corporación Cultural de La Reina afirmó que la exposición continúa abierta y aclaró que fueron retiradas tres de las 89 obras, no siete.

La entidad explicó que la decisión respondió a observaciones de vecinos que visitaron el recinto junto a sus hijos y sostuvo que las obras contenían imágenes de carácter sexual explícito.

Además, precisó que una de las obras mencionadas en las denuncias nunca fue retirada y continúa siendo parte de la exposición.