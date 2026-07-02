“El Mundial me ha permitido estar junto a mi familia; hoy, a mis 47 años, estoy tranquilo y pensando en mi futuro”

La fiebre del Mundial 2026 se tomó las calles de Chile con la venta del álbum oficial del certamen, que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México. Cientos de fanáticos y coleccionistas han buscado comprar sobres de láminas para completar las 980 estampas que conforman la colección.

Entre los distribuidores oficiales del país destaca uno en particular: Jorge “Kike” Acuña, quien incursionó en este nuevo emprendimiento al abrir una tienda Panini en Pirque y, además, instalar un stand en el centro de su natal Ovalle.

Mientras los coleccionistas hacen fila para comprar sobres del Mundial, el exfutbolista se toma unos minutos para descansar y conversar con ADN.cl sobre esta nueva aventura en el mundo de los álbumes y los cómics.

“Estoy contento. El Mundial me dio la posibilidad de poder viajar a Ovalle para visitar a mi familia, a la que no veía hace mucho tiempo”, comentó el exjugador de Universidad Católica y Feyenoord.

- ¿Cómo nació la idea de tener una tienda dedicada a la venta de álbumes y cómics?

- En Santiago tengo dos escuelas de fútbol y conozco a Raúl Vallecillo que es la persona encargada a nivel de Sudamérica de Panini y por ser exfutbolista siempre nos entregaban los álbumes con todas las láminas. Entonces, surgió la idea después de un café con él y me lancé a la piscina sin saber mucho de este rubro y me gustó, ya que no solo es el álbum del mundial, si no que también hay mangas y cómics. Estoy contento porque aposté todo ahí a la tienda pensando en el Mundial y afortunadamente me ha ido bien. Esto también me ha dado la posibilidad de estar en Ovalle junto a mi familia, así que estoy contento.

- ¿Qué ha sido lo más desafiante en este nuevo rubro?

- Desde que me retiré del fútbol, todo ha sido desafíos, pero he sabido poder salir adelante y hoy con esto del álbum lo más desafiante fue abrir la tienda, comprar sobres y tener la incertidumbre de decir: ‘Chuta, ¿y si no se venden?’, afortunadamente salió todo como esperábamos.

- Mencionó que usted coleccionaba álbumes y ahora ayuda a los más pequeños a terminar sus colecciones...

- Sí, ha sido súper bonito, yo soy fanático de los álbumes, no tan solo de fútbol. Antes de abrir la tienda, había completado uno de Snoopy, de Stranger Things y de Hello Kitty, entonces me gusta harto. Para los niños también es motivante llenar el álbum del Mundial y, aparte de que les sirve porque tienen que leer, les sirve también para conocer banderas de países que quizás no conocían. Entonces, de alguna forma igual los ayuda a ir creciendo e ir conociendo los distintos países del mundo.

- En redes varios seguidores de usted comparten cuándo van a visitar su tienda e incluso aquí en Ovalle muchos le han pedido fotografías, ¿qué le genera eso a usted?

- Estoy acostumbrado, son años de poder compartir con la gente. Ahora estoy sentado a un costado aquí porque si estoy atendiendo es foto todo el rato y la venta se hace un poco lenta. La gente es muy cariñosa. La verdad es que a mis 47 años estoy tranquilo y ahora estoy pensando en el futuro. Me gustaría poder abrir dos tiendas más, una en Ovalle y otra en Copiapó.