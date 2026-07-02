“Ahora no tenemos ni un solo jugador de clase mundial... Debemos admitirlo con honestidad”

Alemania se convirtió en una de las decepciones del Mundial 2026. Los europeos cayeron eliminados ante Paraguay en la tanda de penales y completaron una mala racha después de ser campeones del mundo en Brasil 2014.

En este contexto, Toni Kroos, ex mediocampista del Real Madrid e histórico jugador de la selección alemana, cuestionó a los jugadores del actual plantel asegurando que ya no tienen jugadores decisivos.

“Ahora mismo no tenemos ni un solo jugador de clase mundial. Tenemos futbolistas con potencial para serlo, pero eso no significa que ya estén en la élite”, explicó el campeón del mundo en 2014 en conversación con el programa de TikTok, ‘Kroos & Kroos’.

“Los verdaderos jugadores de nivel mundial son los que están decidiendo todos los partidos y, además, están arriba en la tabla de goleadores. Nosotros no tenemos a ninguno y debemos admitirlo con honestidad”, agregó.

Con este nuevo fracaso en una Copa del Mundo, Alemania ya acumula tres decepciones consecutivas tras no llegar a instancias decisivas. Sobre esto, se refirió Toni Kroos y recordó cuando eran protagonistas de las citas mundialistas.

“Cuando teníamos éxito en este tipo de torneos siempre daba la sensación de que podíamos subir una marcha en cualquier momento. Este equipo ya no es capaz de hacerlo. Solo pensamos que somos mejores que Paraguay y que, de una manera u otra, íbamos a ganar el partido”, cerró.