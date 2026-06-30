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“Entonces no te quejes porque Neme es el número uno”: el golpe bajo que recibió José Miguel Viñuela en pleno programa

El animador recibió un comentario sin filtros de parte de Raquel Argandoña en Tal Cual.

Javier Méndez

“Entonces no te quejes porque Neme es el número uno”: el golpe bajo que recibió José Miguel Viñuela en pleno programa

Raquel Argandoña le lanzó un duro palo a José Miguel Viñuela en la edición más reciente de Tal Cual en TV+, programa que también integra Patricia Maldonado, y donde el trío debió trabajar pese al feriado de San Pedro y San Pablo.

En un punto del show, Argandoña no pudo pasar por alto la vestimenta de su compañera de labores. “Estoy mirando a la Pata que está perfecta. Miren que linda la combinación de su tenida”, planteó.

Eso sí, el exconductor de Mekano parece que no pasó la prueba. “Tu prometiste, la semana pasada, que ibas a venir y te iba a vestir bien. ¿Qué pasó hoy día?“, cuesionó la otrora intérprete de La Quintrala.

“He venido toda la semana con chaqueta y camisa. Hoy día es feriado, en teoría no trabajábamos. Yo me vine porque teníamos que hacer este programa. Además, en beneficio de la rapidez... no me puedo poner chaqueta y camisa, me da lata”, argumentó el conductor.

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“La Maldo” no apoyó el argumento. “Es una excusa ni siquiera de un niño de cinco años”, aseguró.

Ahí Argandoña sacó la artillería de grueso calibre con una frase inesperada. “Entonces no te quejes porque Neme es el número uno. ¿Sí o no? se preocupa".

Viñuela soltó una risa. “Que golpe más bajo. ¿Lo sentiste o no? Y uno buena onda", afirmó en dirección a Maldonado.

“Te lo dije yo la otra vez, pero tú no entiende la hue...”, replicó @lamaldito.

“Tú que me dices lo de Neme. Está bien, yo también fui número uno y ya no lo necesito. Necesito la platita”, planteó el exMekano.

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