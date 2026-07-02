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La victima era su hermana: suman 30 años de cárcel efectiva para dos sujetos que violaron de forma reiterada a una menor en Calbuco

El dictamen judicial dio por acreditado que los ataques comenzaron cuando la víctima era menor de edad

Gonzalo Miranda

Foto referencial

Foto referencial / Lukas Solis

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt dictó una dura sentencia en contra de dos hombres, identificados con las iniciales H.D.O.L. y D.S.R.L., tras ser declarados culpables de los delitos consumados y reiterados de violación. Los ilícitos fueron perpetrados entre los años 2015 y 2020 en sectores rurales y zonas de playa de la comuna de Calbuco.

En concreto, el tribunal aplicó una pena de 18 años de presidio efectivo para H.D.O.L. en calidad de autor de violación de mayor y menor de 14 años, sumado al delito de incesto, ya que la víctima era su hermana (nacida en 2005).

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Por su parte, D.S.R.L. fue sentenciado a 12 años de reclusión efectiva como autor de violaciones reiteradas contra la misma afectada.

El dictamen judicial dio por acreditado que los ataques comenzaron cuando la víctima era menor de edad. El acusado H.D.O.L. procedió a agredirla sexualmente por la fuerza en reiteradas ocasiones; a consecuencia del último ataque en 2020, la adolescente quedó embarazada y dio a luz ese mismo año.

En paralelo, el segundo condenado, D.S.R.L., también perpetró actos de significación sexual y violaciones utilizando la fuerza en contra de la joven al interior de un domicilio rural en el transcurso de 2018, 2019 y 2020.

Inhabilitaciones de por vida y protección a la víctima

Además del cumplimiento efectivo de las penas de cárcel, el tribunal aplicó otras medidas de protección, como la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en ámbitos educacionales o que involucren relación directa y habitual con menores de edad.

Además, se les privó de todos los derechos legales sobre la persona y bienes de la afectada, sus ascendientes y descendientes, manteniendo únicamente las obligaciones que vayan en beneficio económico de la víctima.

Otra medida tomada fue la prohibición de acercamiento. Una vez que recuperen la libertad, los sujetos tendrán prohibido acercarse a la joven, a su familia, a su domicilio, lugar de trabajo o centro educativo por un lapso de cinco años.

Finalmente se estableció la vigilancia e inclusión en registro de ADN. Ambos condenados quedarán bajo la vigilancia de la autoridad por 10 años tras cumplir la condena y se ingresará su huella genética al registro nacional.

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