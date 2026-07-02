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VIDEO. Hinchas mexicanos se burlan de Maradona y así reacciona Argentina: “Repudiable episodio”

En medio de las celebraciones por la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, los fanáticos mexicanos entonaron una canción contra el ídolo de la albiceleste.

Lucas San Martín

(Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

(Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Tras la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, los hinchas mexicanos salieron a celebrar a las calles de su país para mostrar toda su alegría.

En unos festejos que estuvieron marcados por el descontrol total y la locura de los fanáticos, ocurrió un lamentable hecho que están criticando en redes sociales.

Durante la jornada de hoy, se viralizó un video donde un grupo de mexicanos comienzan a cantar contra Diego Maradona, histórico jugador de Argentina que falleció en 2020.

Maradona, Maradona, Maradona se murió, ¿por qué no se mueren todos, la puta que los parió?”, dicen los seguidores de la selección mexicana minutos después de vencer a Ecuador por 2 a 0.

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Esto provocó el enojo desde Argentina, quienes han repudiado esta acción que ocurrió en medio de la Copa del Mundo.

“Tras asegurar el pase a la siguiente ronda, donde enfrentará a Inglaterra, varios simpatizantes entonaron una ofensiva canción contra Diego Armando Maradona y el pueblo argentino”, escribieron desde el medio trasandino, TN.

“La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó empañada por un repudiable episodio protagonizado por un grupo de hinchas en las inmediaciones del estadio”, agregaron.

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