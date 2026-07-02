Costanera Norte modifica los horarios del TAG: así quedaron los cobros desde julio

Costanera Norte comenzó julio con cambios en los horarios en que se aplican las tarifas del TAG. La medida afecta a distintos tramos de la autopista y del eje Kennedy. Los precios del TAG no registraron cambios .

Según la concesionaria, el ajuste responde al comportamiento del flujo vehicular durante el primer semestre y, como ocurre cada seis meses, redefine los horarios en que se cobran las tarifas.

En el tramo centro de Costanera Norte, sentido oriente-poniente, el bloque entre las 16:30 y 17:00 horas pasó de tarifa punta a base.

En el tramo poniente, sentido poniente-oriente, el horario entre las 08:00 y 08:30 horas cambió de punta a saturación, mientras que entre las 09:00 y 10:00 horas pasó de saturación a punta.

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Además, los bloques entre las 17:00 y 18:00 y entre las 18:30 y 19:00 horas bajaron de punta a base.

En el tramo oriente de Costanera Norte, sentido oriente-poniente, el bloque entre las 17:30 y 18:00 horas pasó de base a punta. En la dirección contraria no hubo modificaciones.

Por su parte, en el eje Kennedy, el horario entre las 19:00 y 19:30 horas cambió de punta a base en dirección oriente-poniente. En sentido poniente-oriente, la franja de las 07:00 horas pasó de base a punta.