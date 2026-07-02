Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas anuncia interrupción este jueves 2 de julio en esta comuna de la RM
La suspensión del servicio se podría prolongar por hasta 8 horas. Revisa acá todos los detalles.
Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Aguas Andinas publicó en su sitio web una interrupción en el suministro que afectará a una comuna de la región Metropolitana durante este jueves 2 de julio.
Según lo comunicado por la compañía, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para realizar un cambio de válvula en un sector de la capital.
Revisa también:
Cabe señalar que el corte de agua es en un sector acotado de una comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.
En tanto, se espera que la interrupción se extienda por hasta 8 horas. A continuación, el detalle:
- La Pintana: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.