Corte de agua en Santiago: Aguas Andinas anuncia interrupción este jueves 2 de julio en esta comuna de la RM / Agencia Getty

Un nuevo corte de agua afectará a Santiago. Aguas Andinas publicó en su sitio web una interrupción en el suministro que afectará a una comuna de la región Metropolitana durante este jueves 2 de julio.

Según lo comunicado por la compañía, la suspensión del servicio se debe a trabajos programados para realizar un cambio de válvula en un sector de la capital.

Cabe señalar que el corte de agua es en un sector acotado de una comuna, es decir, no en la totalidad de la misma.

En tanto, se espera que la interrupción se extienda por hasta 8 horas. A continuación, el detalle:

La Pintana: desde las 15:00 horas hasta las 23:00 horas.