Disturbios en alrededores de estación Baquedano obligan a Metro a cerrar accesos y restringir operación

Metro de Santiago informó el cierre de los accesos a la estación Baquedano debido a disturbios registrados en el exterior, manteniendo su operación solo como estación de combinación entre la Línea 1 y la Línea 5.

La medida fue comunicada a través de su cuenta en X, donde se precisó que el recinto permanece sin ingreso ni salida de pasajeros, mientras se monitorea la situación en superficie.

En paralelo, usuarios en redes sociales reportaron el uso de agentes disuasivos en el sector, señalando presencia de “lacrimógenas y zorrillo” que habrían afectado a transeúntes en un paradero cercano.

Hasta el momento, no hay información oficial de autoridades que confirme esos reportes, mientras Metro indicó que seguirá informando sobre la evolución del servicio.