Conocida periodista se sincera tras ser despedida de canal: “Me asusté de cómo voy a pagar el arriendo”

Esta semana, se dio a conocer que la periodista Carolina Muñoz dejó TNT Sports, señal televisiva en la que trabajó durante tres años.

La comunicadora de 31 años en su canal de YouTube se sinceró sobre cómo se tomó la noticia de su despido y contó cuáles son sus principales preocupaciones desde que se enteró de su desvinculación del canal.

“Este video va a ser un blog con un deadline de dos meses que me puse para saber qué cresta hago con mi vida, con mi futuro para el resto del 2026, de 2027 y lo que siga”, partió señalando en el registro.

En diálogo con LUN, la periodista contó: “Jamás pensé repercutir así con tantos titulares en medios. No podíamos creer con mis papás que se viralizó tanto esto. Lo que se ve en el video es lo que soy, alguien que le da mucha vuelta a las cosas, muy castigadora conmigo misma, bien honesta”.

“Pensé que iba a decepcionar a mis papás porque estaban muy orgullosos porque salía en la tele. Soy la hija mayor y siempre hay muchas expectativas. Yo soy la primera de mi casa en salir de la universidad. Pero no fue así, cuando les conté a mis papás ellos me abrazaron, me dijeron que estuviera tranquila”, aseguró Muñoz.

La comunicadora reveló que una de sus primeras decisiones tras su despido fue avisar que dejará a fines de agosto el departamento que arrienda hace un año y medio en Ñuñoa. “Obvio que me asusté de cómo voy a pagar el arriendo, los gastos comunes, las cuentas, la comida, porque vivo sola desde 2022. Mi papá hace rato me decía que pase lo que pase, yo no tengo hijos y soy joven, que puedo equivocarme y partir de cero”, afirmó.

De todos modos, la periodista confesó al medio antes citado que una de las opciones que baraja es volver a la casa con sus padres. “Por eso me puse el plazo de dos meses, quizás me sale algo y me puedo cambiar a otro departamento más barato por acá cerca”, reconoció.

A modo de cierre, Carolina Muñoz manifestó que “me gustaría seguir ligada al periodismo deportivo pero yo no me cierro a nada. Mi mamá me dijo que entrara a un reality, porque tengo harto carácter, y le respondí que no voy a tener un contrato millonario como la Faloon”.