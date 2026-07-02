Llega el “Botija” extraditado desde Colombia: los delitos que se le atribuyen en Chile a unos de los líderes del Tren de Aragua

Un presunto líder del Tren de Aragua fue extraditado desde Colombia y llegó este jueves a Chile, donde enfrentará a la justicia por su presunta participación en el homicidio de un funcionario de Carabineros ocurrido en 2024.

Se trata de Dayonis Junior Orozco Castillo, alias “Botija”, quien fue trasladado directamente a la cárcel Santiago 1 tras arribar al país en un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol Santiago y la Fuerza Aérea de Chile.

El imputado es investigado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros de Chile, Emanuel Sánchez Soto, hecho ocurrido el 10 de abril de 2024 en Quinta Normal, cuando el funcionario habría intervenido para frustrar un robo, siendo atacado a disparos.

Uno de los más buscados en Chile

Orozco fue detenido en abril de 2024 en la ciudad de Popayán, en Colombia, durante un operativo conjunto entre autoridades de ese país, Chile y Perú.

Desde entonces permanecía bajo custodia, hasta que el Tribunal Supremo colombiano autorizó su extradición tras descartar que los delitos imputados tuvieran carácter político.

Su arribo es considerado un avance relevante en la investigación, ya que era uno de los presuntos integrantes del Tren de Aragua más buscados en Chile por este caso, en el marco de la persecución internacional contra el crimen organizado.