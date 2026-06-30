“Fue un viaje increíble”: conocida periodista anuncia su salida del canal tras tres años en pantalla

Durante la tarde de este martes, se dio a conocer un nuevo remezón en la televisión chilena: la periodista Carolina Muñoz dejó TNT Sports.

Luego de tres años en la señal televisiva, la comunicadora anunció su salida del canal deportivo por medio de sus redes sociales.

"Cierro estos tres años con unos Juegos Panamericanos, Un Mundial (Sub20), cancha en algunos tenis, otras muchas en el ascenso. Infinitos vivos y pautas en la cuenta", partió señalando en su publicación.

En esa misma línea, Muñoz manifestó que “fue un viaje increíble. Uno que me hizo salir de mi zona de confort y que me entregó millones de herramientas que llevaré conmigo”.

“Agradezco a todos los que me bancaron, a quienes me vieron alguna vez a través de la pantalla. Gracias por un poquito de su tiempo y por permitirme entrar en sus hogares”, agregó la periodista.

La comunicadora mencionó: “Gracias de todo corazón por haber de TNT un lugar increíble. Sobre todo a los cámara con quienes íbamos a pauta, los quiero mucho. A mis compañeros rostros ¿Podrán? Gracias por enseñarme y guiarme siempre. Al equipo de partidos por la inmensa labor que hacen para las transmisiones".

A modo de cierre, Carolina Muñoz expresó: “Quién sabe si pronto nos veremos, nuevamente, en la tele a color. Pero para que nadie se asuste seguimos en Picado TV Chile”.