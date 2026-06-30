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“Fue un viaje increíble”: conocida periodista anuncia su salida del canal tras tres años en pantalla

“Gracias por un poquito de su tiempo y por permitirme entrar en sus hogares”, manifestó la comunicadora.

Sebastián Escares

“Fue un viaje increíble”: conocida periodista anuncia su salida del canal tras tres años en pantalla

Durante la tarde de este martes, se dio a conocer un nuevo remezón en la televisión chilena: la periodista Carolina Muñoz dejó TNT Sports.

Luego de tres años en la señal televisiva, la comunicadora anunció su salida del canal deportivo por medio de sus redes sociales.

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"Cierro estos tres años con unos Juegos Panamericanos, Un Mundial (Sub20), cancha en algunos tenis, otras muchas en el ascenso. Infinitos vivos y pautas en la cuenta", partió señalando en su publicación.

En esa misma línea, Muñoz manifestó que “fue un viaje increíble. Uno que me hizo salir de mi zona de confort y que me entregó millones de herramientas que llevaré conmigo”.

“Agradezco a todos los que me bancaron, a quienes me vieron alguna vez a través de la pantalla. Gracias por un poquito de su tiempo y por permitirme entrar en sus hogares”, agregó la periodista.

La comunicadora mencionó: “Gracias de todo corazón por haber de TNT un lugar increíble. Sobre todo a los cámara con quienes íbamos a pauta, los quiero mucho. A mis compañeros rostros ¿Podrán? Gracias por enseñarme y guiarme siempre. Al equipo de partidos por la inmensa labor que hacen para las transmisiones".

A modo de cierre, Carolina Muñoz expresó: “Quién sabe si pronto nos veremos, nuevamente, en la tele a color. Pero para que nadie se asuste seguimos en Picado TV Chile”.

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