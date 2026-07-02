Ex chico reality amenaza a conocido futbolista y a su esposa tras demanda en su contra: “Hay que ser muy cara de palo...”

Una nueva polémica remeció al mundo del espectáculo, esta vez protagonizada por una conocida pareja de hermanos. Óscar Garcés sorprendió en redes sociales con una publicación en contra de su hermano, el futbolista Paulo Garcés, y de su cuñada, Joyce Castiblanco, a raíz de una demanda presentada en contra del ex chico reality.

A través de una publicación, que posteriormente fue eliminada, Óscar Garcés lanzó duras críticas contra la pareja tras darse a conocer la supuesta demanda en su contra.

“Señor Garcés y señora Castiblanco. Hay que ser muy, pero muy cara de palo. Usaste mi auto 0 kilómetros durante dos años. Jamás pagaste siquiera una mantención. Me lo devolviste chocado, rayado y con más de 60.000 kilómetros. No pagaste ningún TAG, dejaste el permiso de circulación vencido y, para rematar, me demandas”, escribió Óscar.

En la misma publicación, el también actor agregó: “Quizás el problema era yo. A lo mejor no fui lo suficientemente empático contigo. ¿Necesitabas también un bono para la gasolina?”.

“El mundo al revés. Esto recién comienza. Puedo quedarme callado, pero sin defenderme, jamás”, indicó Óscar Garcés contra su hermano y su cuñada.

“Y como alguien muy sabio me dijo: ‘¿Quieres ir a la guerra? ¿Estás dispuesto a luchar? Pero tienes que tener claro que en toda guerra, lucha o batalla hay bajas’. ¿Estás dispuesto? Hoy sí. Deja de mentirte y mentirnos. Por eso hoy están solos”, cerró.