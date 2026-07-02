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FOTO. Atención automovilistas: Estos son los cortes de tránsito en la Alameda para este domingo por preparativos del Juramento a la Bandera

El acto central oficial se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio y contará con la presencia del Presidente de la República.

Gonzalo Miranda

Juramento a la bandera | Agencia Uno

Juramento a la bandera | Agencia Uno

Este domingo 5 de julio, la Plaza de la Ciudadanía será el escenario de las preparaciones para la tradicional ceremonia del Juramento a la Bandera.

Debido a los ensayos del personal militar, se implementarán cortes temporales y desvíos de tránsito en la Alameda del Libertador Bernardo O’Higgins y sus calles aledañas en el centro de Santiago, entre las 09:00 y las 14:30 horas.

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El acto central oficial se llevará a cabo el próximo jueves 9 de julio y contará con la presencia del Presidente de la República, el Ministro de Defensa Nacional y el Comandante en Jefe del Ejército. En dicha instancia, un total de 2.532 soldados sellarán su compromiso de servicio en la capital.

Este año, la ceremonia busca profundizar su vínculo con la ciudadanía, extendiendo los actos oficiales a las principales plazas públicas de las ciudades del país, desde Arica hasta Porvenir.

A nivel nacional, jurarán a la Bandera 7.661 soldados (6.427 hombres y 1.234 mujeres), dotación compuesta por oficiales, suboficiales, alumnos, soldados de tropa profesional y soldados conscriptos.

Con este hito, las Fuerzas Armadas conmemoran también a los 77 soldados de la gesta heroica de La Concepción, ocurrida hace 144 años.

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