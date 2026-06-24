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Tras petición de alcaldes: Gobierno fija posición sobre uso de Fuerzas Armadas para contener delitos

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, señaló que el Gobierno optará por reforzar el trabajo policial, con más controles preventivos, patrullajes y vigilancia en puntos críticos.

Cristóbal Álvarez

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro del interior Claudio Alvarado da su palabra durante la sesion en sala del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

23 DE JUNIO DE 2026/VALPARAISO El ministro del interior Claudio Alvarado da su palabra durante la sesion en sala del senado. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS / Oscar Guerra

Durante este miércoles, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó el reciente asesinato de un menor de 12 años, quien fue arrastrado por casi tres kilómetros tras una encerrona en la que habrían participado adolescentes y adultos.

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En conversación con la prensa, el secretario de Estado se refirió a la situación y a las distintas peticiones que han surgido desde diversos sectores para evaluar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de contención del delito.

“Cuando hay este tipo de situaciones que generan conmoción y preocupación, como el fallecimiento de un menor de edad producto de una acción delictual, indudablemente surge la preocupación de muchos actores y sectores para tratar de corregir o evitar este tipo de situaciones”, señaló.

En esa línea, Alvarado afirmó que el Gobierno ha optado, por ahora, por reforzar el trabajo policial. “El Gobierno ha optado, en este minuto, claramente por el fortalecimiento de las policías y por reforzar los controles preventivos. Se está colocando en marcha un esfuerzo especial para que existan más funcionarios y más patrullas en la calle”, indicó.

Asimismo, detalló que ya se han identificado puntos críticos que serán objeto de mayor vigilancia, junto con una coordinación de apoyo mediante vigilancia aérea, con el objetivo de “ir cerrando las posibilidades de este tipo de delitos”.

“Por lo tanto, la opción que hoy día está presente de parte del Gobierno es la de fortalecer los procedimientos policiales. Hoy día, la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona Norte, en el control de las fronteras, y en la Macrozona Sur, en el control de la violencia”, explicó.

Finalmente, el ministro recalcó que la participación de las Fuerzas Armadas corresponde a situaciones excepcionales, mientras que el control del orden público sigue radicado en las policías. “Eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, cerró.

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