La presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el esfuerzo de coordinación de los jefes comunales y comprometió formalmente el respaldo político de los comités parlamentarios de la Cámara Alta. Al inaugurar el punto de prensa, la legisladora destacó la transversalidad de la iniciativa:

“Quiero agradecer este espacio a los alcaldes y alcaldesas, la directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como pueden ver, son alcaldes y alcaldesas de distintos colores políticos, de distintos partidos políticos, pero todos con un solo objetivo. Ellos hace unos días atrás lograron un acuerdo que busca entregar esta propuesta tanto al ejecutivo como a nosotros como senadores...”.

Núñez reveló un acuerdo clave alcanzado políticamente en el Congreso, señalando de manera textual:

“Si los alcaldes logran un acuerdo con el gobierno, nosotros vamos a respetar ese acuerdo y nuestros votos van a estar para ese acuerdo. Y si los alcaldes no logran un acuerdo con el gobierno, obviamente que se abre la conversación principal con la Comisión de Hacienda para ver si podemos recoger esta propuesta o ir acercando posiciones”.

Finalmente, puntualizó que la discusión se sostiene sobre dos grandes ejes: la focalización de la exención de la contribución y la compensación permanente.

Por su parte, el actual alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri Bascuñán, reforzó la urgencia de proteger a la población de la tercera edad sin desmantelar las arcas locales. Durante su intervención, el líder gremial declaró:

“Agradecer a la presidenta del Senado por esta conversación, por este diálogo... Hicimos una propuesta desde este acuerdo transversal en donde lo que hacíamos efectivamente era la compensación y la focalización. No queremos que ningún adulto, una mujer sobre 60 años, un hombre sobre 65 años lo pase mal, viva afixiado por tener que pagar contribuciones. Pero también tenemos un piso y el piso es la autonomía de las municipalidades, el piso es un nivel de ingreso de estas personas”.

Alessandri insistió en que los municipios actúan con “los pies en la tierra” y bajo la premisa de “administrar realidades”. De cara a las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, manifestó:

“Esperaremos esta contrapropuesta que esperamos que sea sensata, que sea real, que se pueda aplicar y que sea justa, que la justicia es dar a cada uno lo suyo”.

Municipios en alerta por el impacto social de la megareforma

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino Mussa, se sumó a las voces de alerta y enfatizó la importancia de establecer límites rigurosos a los beneficios tributarios para no desfinanciar los servicios públicos de vecindarios vulnerables. Respecto a los alcances de la megarreforma, Delfino argumentó:

“Nosotros estamos de acuerdo en que esto tenga un límite, que no sea para todos ni para todas las personas que tienen una propiedad y que pagan contribuciones que queden exentas pago de contribuciones y por otra parte si ya existiendo ese límite, por cierto, lo que dejan de recaudar los municipios pueda ser compensados de manera permanente”.

Asimismo, la jefa comunal recordó el rol crucial de los gobiernos locales frente a la ciudadanía:

“Los municipios de Chile somos quienes no solamente somos la primera puerta de entrada de las personas, sino que también muchas veces la única. Y hay dificultades económicas que viven, lamentablemente nuestros vecinos y vecinas... Por lo mismo, los recursos municipales son fundamentales, no para los municipios, sino que para los vecinos y vecinas de todo Chile”.

En una línea similar, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, expuso con preocupación el severo daño que un recorte presupuestario causaría en los sectores de menores recursos en el actual escenario de dificultades económicas. El edil puntualizó de forma categórica:

“Más allá de las legítimas diferencias que podamos tener los distintos alcaldes y alcaldesas presentes, yo creo que tenemos un acuerdo común que en el contexto de crisis económica que estamos enfrentando como país, cualquier recorte que se haga a los municipios es golpear duramente la vida de la gente que menos tiene, que es la que más necesita del Estado”.

Vodanovic valoró el puente político tendido con el Parlamento, apuntando que “hemos logrado el apoyo político que nosotros esperábamos, que es que este acuerdo que fuimos capaces de tomar como alcaldes también sea reafirmado y sostenido por los senadores y senadoras de nuestros partidos políticos”.

Finalmente, el alcalde Jaime Bellolio cerró las declaraciones de la jornada analizando la dramática situación que enfrentan los adultos mayores debido al alza sostenida del avalúo fiscal de sus viviendas. El jefe comunal describió esta realidad indicando:

“Sabemos que hay muchos que al final de, o sea, cuando son mayores tienen problemas obviamente que económicos, han bajado sus ingresos y aumentado el avalúo fiscal y no queremos que esas personas tengan que irse de su comunidad, tengan que irse de las comunas en las cuales hoy día viven y por tanto avanzar en esta exención a personas que lo necesitan es muy importante. Sin embargo, tiene que tener eso un tope y ahí es donde viene esta focalización”.

Para evitar que los presupuestos locales queden a merced de los ciclos políticos, Bellolio exigió que las mermas que sufran las comunas por no aportar al Fondo Común Municipal se resuelvan de raíz:

“Lo que dejarían de aportar los municipios al Fondo Común Municipal tiene que ser algo que se compense de manera permanente, que no esté en el vaivén del día a día o del año a año en la discusión parlamentaria, sino que sea algo permanente que esté en la ley de presupuestos”.