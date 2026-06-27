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Israel endurece postura en Líbano: ministro de Defensa afirma que no se retirarán hasta el desarme de Hezbolá

Israel Katz aseguró que las tropas permanecerán en el sur del Líbano mientras Hezbolá no sea desarmado.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, reafirmó este sábado que su país no abandonará el sur de Líbano mientras no se concrete el desarme de Hezbolá, en medio de un acuerdo internacional mediado por Estados Unidos que busca redefinir el control territorial en la frontera norte.

Según el funcionario, las fuerzas israelíes están preparadas para una presencia prolongada en la denominada “zona de seguridad”, argumentando que el objetivo principal sigue siendo garantizar la protección de los residentes del norte de Israel.

El anuncio se da en el contexto de un acuerdo firmado en Washington entre Israel y Líbano con mediación estadounidense.

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Acuerdo en Washington y tensión por implementación del pacto

En un mensaje en video, Katz sostuvo que “el principio fundamental establecido en el acuerdo (con el Líbano) es que no habrá repliegue de Israel en el sur de Líbano, ni retirada, mientras la organización terrorista Hezbolá no sea desarmada en todo Líbano y se garantice la seguridad de los residentes del norte”, marcando una postura firme respecto a la implementación del pacto.

El ministro también advirtió sobre posibles escenarios de conflicto regional al señalar que “Si Irán intenta atacar a Israel para impedir la implementación del acuerdo, actuaremos con contundencia y demostraremos la brecha de poder existente entre nosotros”.

El acuerdo, estructurado en 14 puntos, contempla un retiro gradual de las tropas israelíes condicionado al avance del desarme de grupos armados. Paralelamente, las Fuerzas Armadas Libanesas asumirían progresivamente el control de zonas piloto, mientras se habilitan procesos de reconstrucción con apoyo internacional bajo supervisión de Estados Unidos.

En fases posteriores, se espera que la población civil libanesa pueda regresar a áreas previamente militarizadas, siempre bajo control exclusivo del Estado libanés. Sin embargo, el proceso aún depende del cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas en el anexo confidencial del acuerdo.

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