10 arqueros del fútbol chileno dan su veredicto: ¿cuál es el mejor arquero del Mundial 2026?

El Mundial 2026 nos ha entregado grandes sorpresas en resultados y rendimientos de jugadores. Unos de los principales protagonistas en esta Copa del Mundo han sido los arqueros, quienes se han lucido con buenas actuaciones.

Manuel Neuer, Guillermo Ochoa, Thibaut Courtois, Emilinano Martínez, Vozinha, entre otros, han acaparado las miradas con sus grandes atajadas en la competencia. Incluso, el arquero de Cabo Verde se hizo viral en redes sociales tras conseguir que su arco quede en cero ante España.

Es por ello que ADN Deportes, recogió las opiniones de 10 porteros del fútbol chileno, actuales e históricos, sobre los mejores arqueros que han jugado en la acual Copa del Mundo, hasta el momento.

Los tres primeros que fueron más nombrados por los 10 encuestados fueron: Emiliano Martínez, de Argentina (8); Thibaut Courtois, de Bélgica (6) y Zion Suzuki, de Japón (4).

Opiniones de los arqueros actuales del fútbol chileno

Sobre los arqueros actuales del fútbol chileno, resaltaron a Vozinha como la gran sorpresa en este Mundial. Sin embargo, también se quedaron con los jugadores que tienen una gran trayectoria en sus carreras.

“Yo creo que de los arqueros que me ha llamado la atención es Vozinha, porque el compadre, quizás no estaba ahí entre los primeros favoritos, pero el tipo demostró un partido bravo que podía estar. El de Paraguay (Orlando Gill) también fue una sorpresa”, resaltó Ignacio González, actual arquero de Everton de Viña del Mar.

“Courtois, me ha gustado. En el partido pasado nadie habla de que Senegal si hacía el 3-0 se terminaba y hace una tajada mano a mano cruzado, si no me equivoco, con mano derecha abajo y después Bélgica lo empata y lo gana. Todos se acuerdan de los goles, pero nadie se acuerda de la tajada de Courtois”, destacó Paulo Garcés, portero de Buenos Aires de Parral de la Tercera División B.

Opiniones de los arqueros históricos del fútbol chileno

Los arqueros que han marcado la historia del fútbol chileno también quisieron entregar su opinión a ADN Deportes y destacaron a los porteros de renombre en el fútbol mundial.

“Creo que ha tenido buenos arqueros, te puedo nombrar varios así como en la línea por rendimiento, por calidad, algunos que volvieron a la selección después de harto tiempo. Están Magnan, RaúlRangel, el ‘Dibu’ Martínez, Alison Becker, Courtois, Neuer, Suzuki, y muchos más”, afirmó Luis Marín, ex portero de la Universidad de Chile.

“A mí me han gustado los arqueros del mundial, pero sabes que me pasa que las grandes sorpresas de arquero de los equipos más chicos, atajan pero no es que me llamen la atención técnicamente. Me llama mucho más la atención lo que hizo, por ejemplo, Verbruggen, el de Países Bajos. Me gusta mucho lo que hace Courtoisa, que técnicamente es extraordinario... Me quedo con los arqueros conocidos porque son mejor técnicamente”, opinó Nicolás Peric, ex golero de Audax Italiano.