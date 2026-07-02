Descubren carnicería clandestina en Peñaflor: dos detenidos por procesar más de 450 kilos de carne en mal estado

Dos personas fueron detenidas luego de que Carabineros descubriera una carnicería clandestina que almacenaba y procesaba más de 540 kilos de carne en deficientes condiciones sanitarias en la comuna de Peñaflor.

El recinto, además, operaba con su patente municipal vencida desde el 30 de junio de 2025. El hallazgo se produjo durante un patrullaje preventivo en calle Los Paltos, cuando funcionarios de la 56ª Comisaría percibieron un fuerte olor a descomposición.

Al inspeccionar el inmueble encontraron maquinaria para procesar carne, congeladores y una gran cantidad de productos cárnicos que, según la policía, estaban siendo preparados para su comercialización.

“Un fuerte olor a descomposición”

El mayor Renato González explicó que los uniformados “perciben un fuerte olor a descomposición” y, tras entrevistar al encargado, “se percatan de que al interior de esas instalaciones se mantenía una gran cantidad de carne de distintos tipos que estaban siendo procesados para poder comercializarlos".

Los detenidos son dos adultos chilenos, uno de ellos con antecedentes policiales. Por instrucción de la Fiscalía Local de Talagante, el sitio quedó bajo resguardo hasta la llegada de la Seremi de Salud Metropolitana, organismo que realizará la fiscalización y adoptará las medidas sanitarias correspondientes.