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Tras fuerte sismo en California, Aroldo Maciel apunta a nueva zona de Chile por riesgo de supuesto “temblor”

El amigo de Salfate se colgó de un sismo en Norteamérica para “pronosticar” un remezón en el territorio nacional.

Javier Méndez

Tras fuerte sismo en California, Aroldo Maciel apunta a nueva zona de Chile por riesgo de supuesto “temblor”

El martes de esta semana, un fuerte sismo de magnitud 6,0 se registró en el golfo de California y despertó el interés de Aroldo Maciel, el brasileño amigo de Salfate que dice tener un método para adelantar los movimientos telúricos.

Pese a que no cuenta con el respaldo de la comunidad científica, el investigador extranjero insiste en señalar supuestos remezones que estarían por llegar y, en su transmisión más reciente, volvió a apuntar a un sector de Chile.

Si hace un par de días, tras el doble terremoto en Venezuela, mencionó al sur del país por un eventual sismo de 7,5, ahora puso sus ojos en el norte e incluso planteó plazos más acotados para su desarrollo.

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“Entendemos que, con el 6,0 de Califonia, Iquique, Arica y Tacna en Perú, (tienen que prestar) atención”, lanzó en su transmisión más reciente de YouTube.

Ahí habló de magnitudes. “Entre 5,8 y 6,2″, postuló a los seguidores que se conectaron en la noche. “No estamos hablando del ‘gran evento’”, añadió poco después en referencia a su visión para el sur.

“Claro, vamos a estar atentos”, afirmó. “Este evento puede tocar en las próximas 24 horas la parte entre Perú y el norte de Chile; en 36 horas, este evento está entre Antofagasta y Coquimbo. ¿Se entiende?”, detalló.

Según su teoría, donde habla de “migración sísmica”, la situación de Califonia podría “irse” en dirección a Japón o “devolverse” hacia esta parte del fin del mundo.

***Nota importante: Las proyecciones sísmicas difundidas por Aroldo Maciel forman parte de una hipótesis personal que carece de base científica. Hasta la fecha, los organismos sismológicos y la comunidad científica internacional coinciden en que no existe ninguna herramienta ni metodología validada que logre predecir la fecha, el lugar o la magnitud de un movimiento telúrico con este nivel de antelación.

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