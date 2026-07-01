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Alerta en el sur de Chile: sistema frontal deja más de 50 mil clientes sin luz y múltiples emergencias en La Araucanía

Las intensas lluvias, los vientos de hasta 100 km/h y la caída de árboles han provocado cortes de suministro eléctrico, interrupciones de rutas y el cierre del pasos fronterizos.

Ruth Cárcamo

Matías Gallegos

Alerta en el sur de Chile: sistema frontal deja más de 50 mil clientes sin luz y múltiples emergencias en La Araucanía

Alerta en el sur de Chile: sistema frontal deja más de 50 mil clientes sin luz y múltiples emergencias en La Araucanía

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La Región de La Araucanía se mantiene bajo alerta temprana preventiva debido al sistema frontal que afecta a la zona y que ha dejado intensas lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas, las que han generado diversas afectaciones.

El evento meteorológico ha provocado interrupciones en el suministro eléctrico. Actualmente, 56.451 clientes permanecen sin servicio, siendo las comunas más afectadas Villarrica (10.658), Curacautín (10.600) y Pucón (8.210), según la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

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Además, la caída de árboles ha afectado el tránsito en distintas rutas de la región. El director regional de Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb, informó interrupciones en la Ruta CH-199, que une Villarrica y Pucón, además de cortes en el sector de la Segunda Faja, en Curacautín y Vilcún.

Cerca de 200 vehículos quedaron atrapados

Durante esta madrugada, se registró otra emergencia en la ruta que une Curacautín con Malalcahuello, donde la acumulación de nieve dejó cerca de 200 vehículos atrapados. Ante esto, equipos de emergencia trabajaron para despejar la vía.

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Asimismo, la Unidad de Pasos Fronterizos informó a través de la red social X que el Complejo Fronterizo Pino Hachado permanecerá cerrado toda la jornada por “nula visibilidad en sector limite, con ráfagas intensas de viento”.

“Este evento va a continuar durante el día de hoy hasta mañana jueves, por lo tanto, las rachas de viento de hasta 100 km/h se van a mantener durante el día”, señaló Ian Gorayeb.

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