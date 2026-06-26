Aroldo Maciel revela la zona de Chile que corre “peligro” tras doble terremoto en Venezuela: atentos al dato

Aroldo Maciel volvió a encender las alertas con una nueva advertencia relacionada con Chile, luego del doble terremoto que afectó a Venezuela durante las últimas horas.

El investigador brasileño, conocido por sus controvertidas teorías sobre predicción sísmica, aseguró que el evento ocurrido en el país caribeño aumentaría la probabilidad de un movimiento importante cerca o dentro del territorio nacional.

Maciel envió un video desde Brasil y planteó cuál sería, según su análisis, la zona chilena que hoy concentraría mayor “peligro”.

Aroldo Maciel apunta a zona de Chile tras doble terremoto en Venezuela

En conversación abordada por Juan Andrés Salfate y Alfredo Lamadrid, el investigador habló de un supuesto escenario sísmico tras lo ocurrido en Venezuela. “Este evento sube la probabilidad que un evento importante esté cerca de Chile”, afirmó para el canal Multiverso Media en YouTube.

Luego entregó el dato que llamó la atención del panel. “Podría ser en la frontera con Perú, en el norte, pero el sur es hoy el sitio con altísimo riesgo ”, sostuvo el brasileño, apuntando directamente a esa zona del país como una de las áreas que, según su método, debería mantenerse bajo observación.

Maciel también mencionó otros posibles puntos fuera del territorio nacional. “Ojalá que el 7,5 se vaya a otra parte como a Fiji, Papúa o a la costa de Japón. Pero estamos hablando que en 45 días ya nos enteraremos si este evento se cumple o no en Chile”, expresó para el canal Multiverso Media en YouTube.

Más adelante, el investigador reiteró su advertencia y aseguró que Chile aparece entre los lugares que, según él, tendrían mayor probabilidad de actividad relevante. “Entonces, sí, ahora tenemos un altísimo riesgo de que se cumpla el pronóstico para Chile. Es uno de los cuatro sitios, pero ahora Chile tiene el riesgo más alto para que esta actividad pueda ocurrir... México está segundo”, señaló.