Imágenes satelitales revelan la verdadera magnitud de los terremotos en Venezuela: cientos de edificios desaparecieron

Nuevas imágenes satelitales dimensionan el impacto de los terremotos que golpearon el norte de Venezuela. Según un análisis publicado por El País, basado en datos del programa europeo Copernicus, al menos 434 edificios quedaron completamente destruidos.

En tato, otros 1.304 presentan daños en las zonas más afectadas, especialmente entre Catia La Mar y Caraballeda, en el estado de La Guaira.

CARABELLADA, VENEZUELA - JUNE 28: Rescuers continue to search for victims and work at a collapsed building after a magnitude 7.2 earthquake struck Venezuela and other regions in the Caribbean, on June 28, 2026 in Carabellada, La Guaira, Venezuela. According to the U.S. Geological Survey (USGS), the main earthquake on June 24, 2026 was followed by a 7.5-magnitude aftershock less than a minute later. The number of fatal victims increased to more than 1000, while the number of injured people exceeded 3,000. More than 70,000 people are reported missing. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas Ampliar

El estudio, elaborado a partir de imágenes captadas antes y después de la emergencia, identifica de forma conservadora los inmuebles que colapsaron por completo.

Sin embargo, otros organismos manejan cifras mayores. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), utilizando información de Microsoft AI for Good Lab, estima que 9.868 edificaciones resultaron dañadas o destruidas, mientras que investigadores de la Universidad de Oregón proyectan que el número de estructuras afectadas podría superar las 58.000, aunque advierten que esa estimación corresponde a un modelo experimental.

Las imágenes muestran extensos daños en edificios ubicados frente al mar, donde conjuntos residenciales completos quedaron reducidos a escombros. En Caraballeda, por ejemplo, varios complejos habitacionales de gran altura desaparecieron tras el doble sismo.

El País Ampliar

La dimensión de la catástrofe también mantiene en incertidumbre el número final de víctimas. Hasta ahora, el balance oficial reporta 1.719 fallecidos, aunque El País destaca que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima un 59% de probabilidad de que la cifra definitiva supere las 10.000 muertes, considerando la intensidad del terremoto y la densidad poblacional de las áreas afectadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, miles de personas permanecen desaparecidas y las autoridades siguen evaluando el alcance real de uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela en más de un siglo, de acuerdo con el análisis publicado.

Ampliar

Ampliar

Ampliar