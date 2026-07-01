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Confirman lluvia en Santiago: ¿Qué día y cuántos milímetros caerán en la Región Metropolitana?

Un sistema dejaría precipitaciones en la zona central durante los próximos días, aunque no se espera un evento abundante.

Javier Méndez

Confirman lluvia en Santiago: ¿Qué día y cuántos milímetros caerán en la Región Metropolitana?

Confirman lluvia en Santiago: ¿Qué día y cuántos milímetros caerán en la Región Metropolitana? / Oscar Guerra

Según el pronóstico del tiempo para Chile, las lluvias volverán a aparecer en parte de la zona central durante esta semana, aunque de forma más irregular que abundante. Acorde a uno de los reportes de Meteored, el escenario estará marcado por una baja segregada y algunos sistemas frontales que lograrán avanzar pese al bloqueo de las altas presiones.

El fenómeno no dejará precipitaciones generalizadas en todo el país, pero sí podría beneficiar a sectores donde el agua caída ha estado esquiva durante el invierno.

Lluvia en Santiago: qué día caerá y cuántos milímetros se esperan

En el caso de Santiago, las precipitaciones llegarían durante el sábado 4 de julio, principalmente por el avance del sistema hacia sectores interiores de la zona central.

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De acuerdo con la proyección, en la capital podrían caer entre 2 y 10 milímetros de agua, aunque los montos dependerán del comportamiento del sistema.

Eso sí, la zona con mayor probabilidad de precipitaciones se ubicará entre las regiones de Valparaíso y Ñuble.

En ese tramo también se incluyen sectores de la Región Metropolitana, donde el agua podría presentarse durante la madrugada y parte de la jornada del sábado. Por ahora, se habla de una “luvia salpicada”, con acumulados acotados y repartidos de forma desigual.

Tras el paso del sistema, el frío seguirá siendo protagonista en la zona central durante lo que quede de fin de semana.

Más adelante, el panorama podría cambiar con el avance de julio, cuando se proyecta un escenario más favorable para nuevas precipitaciones en el centro y sur del país.

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