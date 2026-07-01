Economista David Bravo defiende propuesta por jornada de hasta 52 horas: “Estoy pensando en las Pyme”

El director del Centro de Estudios Longitudinales UC, David Bravo, respondió este miércoles en ADN Hoy las críticas a una de las propuestas más polémicas de la mesa de reactivación laboral que lideró: la flexibilización de la jornada de 40 horas, que en algunos casos podría significar semanas de hasta 52 horas de trabajo.

La mesa, convocada para enfrentar la cifra de desempleo, que hoy llega a 9,4%, presentó ayer 22 propuestas concretas. Bravo planteó que la reducción de la jornada laboral está generando mayores costos para las empresas, especialmente para las pymes, y que por eso proponen más flexibilidad para promediar la jornada en un período más largo, siguiendo modelos de países OCDE.

Según el economista, “eso permite que se pueda adaptar a empresas de distinto tamaño, distintos sectores, para que pueda haber eventualmente ajustes. En sectores en los cuales puede ser mucho más complejo generar esta restricción, se puede promediar. Nosotros vemos que Alemania y otros países tienen ese período de promediación de la jornada de un año”.

“En el caso de Chile, cuando se hizo esta reforma, se generó una discusión para poder generar cierta flexibilidad, pero simplemente se puso quizás esas normas muy restringidas. Son cuatro semanas, pero además con muchos límites al interior”, señaló.

Pymes, el foco de la propuesta

Consultado por la cifra de 52 horas semanales, el director de la mesa laboral situó la discusión en las empresas más pequeñas. “En este minuto, cuando estamos relativamente ahogados con el tema, estoy pensando básicamente en las empresas Pyme. Eso es como lo que quiero que tenemos que ponernos a la vista. Algo en esa línea puede ayudar a que continúe la reforma a la jornada laboral, pero que le genere un poco más de espacio para que las empresas puedan irse adaptando”, afirmó.

“Hoy día en Chile existe una restricción para que, sumando horas ordinarias y extraordinarias, ningún trabajador con jornadas especiales de todo tipo pueda trabajar más de 52 horas a la semana”, dijo.

En ese contexto, el economista insistió en que la propuesta todavía no fija los límites definitivos del mecanismo. “Es simplemente para indicar que evidentemente este ejercicio se tiene que hacer poniendo restricciones, y se tendría que ver exactamente cuáles son esas restricciones que parezcan más razonables. Nosotros no entramos en ese detalle”, explicó.

“Lo que estamos diciendo es: ¿Cómo hacemos para poder mantener aquello que se legisló, pero generando menor impacto en el corto plazo?”, planteó Bravo, quien recordó que en un par de años se aplicará la rebaja adicional a 40 horas, sin que, según dijo, se haya incrementado la productividad de los trabajadores.