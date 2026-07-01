Ossandón califica como “bochorno” AC contra Grau y apunta a Republicanos: “Le hacen un daño al Presidente Kast”

El senador Manuel José Ossandón criticó duramente a Republicanos tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, apuntando a que la ofensiva terminó debilitando el ambiente político que necesita el gobierno del Presidente Kast.

Desde Paraguay, donde acompaña al Mandatario en su gira oficial, el parlamentario de Renovación Nacional defendió su postura y aseguró que siempre estuvo en contra del libelo.

“Yo siempre dije que estaba en contra de esa acusación constitucional”, afirmó, explicando que pidió informes a tres abogados y que todos concluyeron que “no había mérito”.

“Fue un bochorno”

El senador también descartó que su ausencia respondiera a un acuerdo político encubierto, luego de las críticas por no estar presente en la votación. Según explicó, tanto él como Vlado Mirosevic tenían permisos constitucionales, pero al bajarse este último, decidió retirar el suyo.

Más allá de ese punto, Ossandón centró sus críticas en el efecto político de la acusación. “Nosotros necesitamos unidad, nosotros necesitamos en el Senado juntarnos a conversar”, dijo, agregando que intentar destituir y sancionar a un exministro en estas condiciones “lo único que hacía era enrarecer el ambiente”.

El parlamentario también respondió al diputado republicano Leandro Kunstmann, quien cuestionó a quienes no apoyaron la acusación y habló de “cocina política”, “cobardes” y “amarillos”. Ossandón rechazó el tono de esas críticas y sostuvo: “Los insultos, lo único que hacen es que la gente se aleje de la política”.

En esa línea, fue más allá y calificó el episodio como un error estratégico. “Absolutamente esto es un bochorno”, afirmó. Luego añadió: “No solo fue un bochorno, nos reafirmó que era un tremendo error, porque si tú te metes a una pelea de esta magnitud, es para ganarla”.

Ossandón insistió en que la derecha debe actuar con responsabilidad y no repetir prácticas que antes cuestionó en la izquierda. “La herramienta de una acusación constitucional es una herramienta muy importante, y no se puede usar para vengarse, para molestar, para crear un mal ambiente”, señaló.

Finalmente, el senador advirtió que el episodio puede dificultar futuras conversaciones legislativas. “Nosotros necesitamos acuerdos, necesitamos mantener en el Senado un ambiente de conversación con todos los sectores políticos, y esto lo que hace es ensuciar ese ambiente”, sostuvo.

Y cerró con un reproche directo: “No entiendo a los republicanos por qué hicieron esto, le estaban haciendo un daño a su presidente”.