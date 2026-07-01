Revelan que la U quiere asegurar a uno de los capitanes del equipo: comprarán el 70% del pase

Univerisdad de Chile vivió una amarga noche en el Estadio Nacional. Los azules no se encontraron con su mejor rendimiento y cayeron ante Unión La Calera.

Uno de los jugadores que tuvo un bajo nivel durante el desarrollo del partido fue Marcelo Morales, quien, además, se fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras reclamarle un supuesto penal al árbitro.

Pese a esto, se reveló un importante movimiento en el mercado de fichajes que involucra al lateral de la U. Según información de TNT Sports, Azul Azul va a hacer uso de la opción de compra por el 70% del pase de Morales, que está a préstamo desde el New York Red Bulls hasta diciembre de este año.

El defensor de 23 años regresó a la Universidad de Chile a comienzos de este año para así recuperar su mejor rendimiento y sumar más minutos en cancha. En el equipo de Fernando Gago se ha vuelto titular y uno de los pilares del once inicial azul.

Hasta el momento, Marcelo Morales pertenece al New York Red Bull de la MLS, club en el cual no se pudo ganar un espacio en la formación. Apenas disputó 13 partidos durante el año completo en el que estuvo en Estados Unidos.