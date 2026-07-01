Universidad de Chile volvió a sufrir con su “bestia negra”. Este miércoles, en el Estadio Nacional, los azules cayeron por 1-0 frente a Unión La Calera y extendieron su negativa racha ante los cementeros, en el quinto duelo del año entre ambos, válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026.

El equipo de Fernando Gago, quien reapareció en la banca estudiantil tras sufrir un infarto agudo al miocardio el pasado 18 de junio, dominó gran parte de las acciones, pero no encontró la profundidad necesaria para superar a un elenco de Martín Cicotello que se mostró firme en defensa.

El único gol del encuentro llegó en el inicio del segundo tiempo. A los 46′, Martín Hiriart ganó línea de fondo por la derecha y sacó un centro rasante que atravesó toda el área sin que la defensa azul lograra despejar. Francisco Pozzo apareció libre en el segundo palo y solo tuvo que empujar el balón bajo el arco de Gabriel Castellón para decretar el 1-0.

🔴⚪⚽ ¡Lo gana el Cementero!



Francisco Pozzo apareció sin marca por el segundo palo y puso el primero de Unión La Calera ante #LaU, en este #MatchdayMiércoles.



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Con el marcador en contra, la U reclamó dos penales. El primero, por una entrada de Vicente Lavín sobre Juan Martín Lucero, y luego por un supuesto agarrón a Agustín Arce. Sin embargo, el árbitro Diego Flores desestimó ambas acciones, encendiendo los ánimos en el Nacional.

En los minutos finales, Marcelo Morales vio la tarjeta roja tras reclamar de forma airada una falta que el juez no le cobró en la entrada del área cementera, lo que aumentó la frustración azul y terminó por sentenciar el partido en Ñuñoa.

Con este resultado, Unión La Calera igualó a Universidad de Chile en la cima del Grupo D de la Copa Chile, ambos con 7 puntos. Más atrás aparecen Unión San Felipe, con 6 unidades, y Santiago Wanderers, que cierra la tabla con 3.

Por la quinta fecha del certamen, los azules se medirán ante el conjunto caturro el domingo 5 de julio a las 12:30 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Por su parte, el cuadro cementero visitará a los aconcagüinos el sábado 5 a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.