El Tribunal de Disciplina vuelve a castigar a Colo Colo: dos fechas de suspensión

El Tribunal de Disciplina de la ANFP dio a conocer la sanción en contra del joven delantero de Colo Colo, Felipe Raipán, luego de su expulsión en la victoria ante Unión Española por la fase de grupos de la Copa Chile 2026.

El atacante de 16 años ingresó a la cancha a los 72′ para reemplazar a Leandro Hernández y, apenas dos minutos más tarde, recibió la tarjeta roja del árbitro Diego Flores por una fuerte infracción sobre Mitchell Wassenne.

En su informe, el juez detalló que el futbolista fue sancionado por “ser culpable de juego brusco grave”, luego de golpear “con la planta del pie en el tobillo de su adversario, con uso de fuerza excesiva, poniendo en peligro la integridad física”.

Por esta razón, el Tribunal de Disciplina decidió sancionar a Raipán con dos partidos de suspensión, por lo que el jugador no podrá estar presente en los próximos dos compromisos de Colo Colo por la Copa Chile.

El primero será este jueves ante O’Higgins en el El Teniente de Rancagua y el segundo frente a Deportes Recoleta, duelo programado para el próximo lunes en el Estadio Monumental.

El castigo representa un duro golpe para Felipe Raipán, que venía de anotar un agónico gol frente a O’Higgins y marcar un doblete en la semifinal del Superclásico Sub-16 ante Universidad de Chile. Ahora, el joven delantero deberá cumplir con la sanción para volver a competir por un lugar entre los convocados del primer equipo.