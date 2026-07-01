Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Eurasia Sport Images

Hoy, jueves 2 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Los Ángeles

La programación del Mundial 2026 hoy 2 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium, donde España se medirá contra Austria. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Toronto

A contar de las 19:00 horas, Portugal enfrentará a Croacia en el BMO Field, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Vancouver

Desde las 23:00 horas, en el BC Place, Suiza jugará contra Argelia. El duelo se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.