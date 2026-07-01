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Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este jueves contempla tres juegos.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 2 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Eurasia Sport Images

Hoy, jueves 2 de julio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla tres partidos.

Estos encuentros son parte de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Revisa también:

ADN

Los Ángeles

La programación del Mundial 2026 hoy 2 de julio arrancará a las 15:00 horas, en el SoFi Stadium, donde España se medirá contra Austria. El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Toronto

A contar de las 19:00 horas, Portugal enfrentará a Croacia en el BMO Field, choque que será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por TV abierta en Chilevisión, por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

Vancouver

Desde las 23:00 horas, en el BC Place, Suiza jugará contra Argelia. El duelo se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

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