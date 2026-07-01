El lado B de la derrota de U ante La Calera | Agencia Uno

Universidad de Chile volvió a sufrir con su “bestia negra”. Este miércoles, en el Estadio Nacional, los azules cayeron por 1-0 frente a Unión La Calera y extendieron su negativa racha ante los cementeros, en el quinto duelo del año entre ambos, válido por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Chile 2026.

ADN.cl llegó hasta el principal recinto deportivo del país y te contamos todo lo que no te mostró la transmisión televisiva del compromiso.

El “Lado B” de la caída azul

Con un refuerzo como testigo

Gonzalo Reyna, jugador de Racing Club de 19 años, llegó este miércoles a Santiago y apareció en el Nacional para ser testigo del duelo de su nuevo club, dónde no ocupará cupo de extranjero por ser juvenil.

Ambiente hostil

El frío en Ñuñoa y el ser la quinta vez que se enfrentaban a los cementeros en lo que va del año, sumado a los reclamos de la barra brava por los precios de las entradas, espantó a los fanáticos: 7.114 personas llegaron al Nacional, incluyendo a los 8 adherentes cementeros que llegaron al recinto para ubicarse en la tribuna visitante. Claramente, la peor convocatoria del año para la U

Aquí no ha pasado nada

A poco más de una semana de haber sufrido un infarto al miocardio, Fernando Gago dirigió al equipo.

El DT argentino no fue anunciado junto al resto de la oncena titular por alto parlante y apareció, en medio de los aplausos de los hinchas, bien abrigado para impartir instrucciones, mostrándose recuperado físicamente.

🤩🔵🔴 Ojito, Azules!



Según información de Marcelo Díaz para TNT Sports, #LaU va a hacer el uso de la opción de compra del 70% del pase de Marcelo Morales, quien está a préstamo de New York Red Bulls.



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Apoyo para Venezuela

Con un lienzo que decía “Fuerza Venezuela”, y acompañados por jugadores del plantel masculino, femenino y de divisiones menores nacidos en tierras llaneras, el club entregó su apoyo al país tras los terremotos que azotaron aquella zona del continente.

“Azul Azul, como se sintió cobrarle a las escuelas?”

A los ya habituales lienzos en el despoblado codo sur contra la sociedad anónima que rige los destinos de la U, se suma uno nuevo con la frase que encabeza este título, aludiendo a que se cobró la entrada a los padres que acompañaron a sus hijos el pasado fin de semana ante Unión San Felipe, dónde las escuelas de fútbol del club desfilaron en el entretiempo.

Al cierre del partido, salió humo desde aquella misma zona de la galería sur por algo que se quemaba. Todo en medio de más canticos contra la directiva.

Tres minutos para silenciar pifias

Tras un primer tiempo de poquísimas llegada, Joan Cruz ingresó en el entretiempo, entre pifias de los fanáticos que le recordaron su pasado en Colo Colo. Con apenas tres minutos en cancha, abrió la pelota para el desborde de Martin Hiriart, que centró para la arremetida de Francisco Pozzo y el 1-0 para el cuadro cementero.

El nuevo reglamento no corre en Ñuñoa

Una de las novedades a implementar desde hoy a nivel mundial es el conceder un corner al rival si el arquero se demora en sacar. Sin embargo, la ANFP determinó que recién el fin de semana se aplicará el nuevo reglamento, lo que le permitió al portero Nicolás Avellaneda al menos en cuatro ocasiones demorar la reanudación del juego sin consecuencias en su contra.

La U, desconcertada, con furia y sin goles

A medida que avanzó el segundo tiempo, la desesperación cundió en las tribunas. Cómo no había bombo, los gritos se hacían sentir, junto con los silencios al momento de algunos contragolpes visitantes. Con más ímpetu que juego, los azules generaron escasas oportunidades de gol, siendo incapaces de ganarle a un elenco que mantuvo su invicto contra la U en la temporada.

Todo lo resumió Marcelo Morales, que en un gran desborde llegó hasta el área rival y fue derribado, pero el juez no sancionó falta. El “Chelo” reclamó airadamente contra el juez Diego Flores, ganándose la segunda amarilla y, con ello, la expulsión.