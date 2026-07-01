Partidos del fútbol chileno hoy 1 de julio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo, por TV y online? / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Hoy, miércoles 1 de julio, el fútbol chileno no se detiene y continúa con una agenda que contempla cuatro partidos.

Estos encuentros son parte de la segunda fecha de la Copa Chile 2026.

Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 1 de julio comenzará a las 15:00 horas, en el Federico Schwager de Lota, donde Universidad de Concepción recibirá a Ñublense. Cristian Galaz será el juez del compromiso, que no tendrá transmisión de TV.

Luego, habrá dos duelos en simultáneo desde las 18:00 horas. Uno será en el Lucio Fariña de Quillota, recinto en que Deportes Limache se medirá contra Coquimbo Unido, con arbitraje de Piero Maza y transmisión de TNT Sports Premium.

El otro se disputará en el Estadio El Cobre, donde Cobresal jugará contra Deportes La Serena. Miguel Araos será el juez del encuentro, que no tendrá transmisión de TV.

El cierre de acción se dará desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional, donde Universidad de Chile desafiará a Unión La Calera, con arbitraje de Diego Flores y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.