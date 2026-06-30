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Clemente Montes da una mala noticia para la UC de cara al segundo semestre

Según información de ADN Deportes, el extremo de los cruzados estará tres meses fuera de las canchas.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

Clemente Montes da una mala noticia para la UC de cara al segundo semestre

Clemente Montes da una mala noticia para la UC de cara al segundo semestre / FRANCO ALONSO GAJARDO/ AGENCIA UNO

La semana pasada, la UC sorprendió en torno a la situación que atraviesa el delantero Clemente Montes.

Cruzados informó que el delantero sufrió una lesión en el pie derecho que implicó una operación el pasado sábado.

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Sin embargo, lo que nadie esperaba era la cuantía del período de recuperación del seleccionado nacional.

Según información de ADN Deportes, Clemente Montes estará tres meses fuera de las canchas, cuestión que ya lo transforma en baja para la llave de octavos de final de Copa Libertadores en que la UC se medirá ante Estudiantes de La Plata y también para unos eventuales cuartos de final.

Ante esto, la situación de los cruzados respecto al mercado de fichajes invernal cambia, pues aunque se ve complicado, Daniel Garnero ya explicitó a la dirigencia del elenco precordillerano la necesidad de al menos buscar un refuerzo, pese a que a priori se había planteado que no llegarían nuevos jugadores al equipo.

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