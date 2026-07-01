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Lo Prado en alerta por segundo homicidio en una semana en el mismo sector: alcalde pide ayuda al Gobierno

Vecinos y autoridades de la zona expresaron su inquietud tras dos asesinatos ocurridos con pocos días de diferencia en el mismo sector.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Alerta en Lo Prado por segundo homicidio en una semana en el mismo sector: alcalde pide ayuda

Alerta en Lo Prado por segundo homicidio en una semana en el mismo sector: alcalde pide ayuda

02:45

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La comuna de Lo Prado enfrenta un complejo escenario de seguridad luego de registrarse un segundo homicidio en menos de una semana en prácticamente el mismo sector.

La situación mantiene preocupados a vecinos y autoridades locales, especialmente porque ambos hechos ocurrieron a pocos metros de distancia y cerca del municipio.

El caso más reciente ocurrió durante la tarde del martes en las afueras de una barbería ubicada en el sector de San Germán con Santa Lucía, quien fue baleado por el presunto dueño del recinto y que escapó tras el hecho.

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El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, llegó al sitio del suceso y manifestó su inquietud por la gravedad de los hechos. Según se informó, la autoridad comunal se comunicó con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, para solicitar mayor apoyo en seguridad.

“Yo me comuniqué hace pocas horas atrás con el delegado presidencial, tuve una buena respuesta, pero quiero decirles que necesitamos ayuda”, señaló el jefe comunal, apuntando a que los municipios no cuentan con las herramientas suficientes para enfrentar este tipo de delitos.

En esa línea, Maximiliano Ríos fue enfático en advertir los límites de la seguridad municipal. “La seguridad municipal, todo lo que hemos estado haciendo los alcaldes y alcaldesas de Chile, no es suficiente para enfrentar tanto al crimen organizado como a hechos de esta naturaleza, como homicidios”, afirmó. Luego agregó: “No podemos estar nosotros en medio de la balacera”.

Respecto al crimen, el fiscal del equipo ECOH, Eduardo Pontigo, explicó que la víctima recibió “un impacto balístico en el costado izquierdo, a la altura del tórax”, lesión que finalmente le causó la muerte tras ser trasladada a un centro asistencial.

El presunto autor del disparo sería el dueño de la barbería, quien escapó en un vehículo tras el ataque. Las diligencias quedaron a cargo de unidades especializadas de Carabineros, entre ellas el OS9 y el Laboratorio de Criminalística, mientras se indaga una posible rencilla previa entre la víctima y el imputado.

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