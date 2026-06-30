La ‘joya’ argentina que será el primer refuerzo de la U: está tasado en más de 20 millones de euros

Universidad de Chile se prepara para enfrentar el segundo semestre, en donde quieren pelear los primeros puestos de la Liga de Primera y seguir con vida en la Copa Chile.

En este contexto, Azul Azul se movió en el mercado de fichajes y ya aseguró a su primer refuerzo en la zona de ataque, lo que era una principal prioridad para Fernando Gago.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, Gonzalo Reyna, actual jugador de Racing Club, arribará a la U en condición de préstamo por un año con opción de compra.

El extremo de 19 años ocupará cupo de juvenil y no de extranjero, ampliando el abanico de opciones para Fernando Gago.

Gonzalo Reyna debutó en 2015 con la ‘Academia’ bajo el mandato de Gustavo Costas. Debido a su gran rendimiento y proyección en el fútbol argentino, el club le puso una cláusula de salida por 22 millones de euros para así impedir una rápida venta por un bajo monto.

El joven futbolista llega al cuadro azul tras finalizar su préstamo por seis meses en el Boston River de Uruguay, donde jugó 20 partidos y disputó Copa Sudamericana, competencia en la cual enfrentó a O’Higgins de Rancagua.