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Bachelet destaca reunión con el Consejo de Seguridad de la ONU: “Ha sido un encuentro muy positivo”

La expresidenta respondió las consultas de los países miembros en una reunión clave para su candidatura a la Secretaría General del organismo.

Ruth Cárcamo

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Getty Images / Pacific Press

La expresidenta Michelle Bachelet destacó la reunión que sostuvo con el Consejo de Seguridad de la ONU, en el marco de un encuentro considerado clave para su candidatura a la Secretaría General del organismo.

Durante la instancia, realizada en Nueva York, Estados Unidos, la exmandataria presentó sus principales propuestas ante los 15 países miembros del organismo. De ellos, cinco cuentan con poder de veto sobre la designación del próximo secretario general: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido.

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Además de exponer su programa, Bachelet respondió directamente las consultas formuladas por las distintas delegaciones. Su intervención se prolongó por cerca de una hora y media. En la misma jornada también presentó sus propuestas la candidata costarricense, Rebeca Grynspan.

“Ha sido un encuentro muy positivo”

Tras el encuentro, la expresidenta se refirió a la cita en un video publicado en su Instagram. “Quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida”, señaló.

“Tuve la oportunidad de responder sus preguntas, pero además de dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, y sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido un encuentro muy positivo”, agregó.

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