Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 1 de julio en Santiago
Revisa todos los vehículos y motos que durante esta jornada no pueden transitar por las calles de la capital.
Este miércoles seguirán las fiscalizaciones en las calles de la Región Metropolitana por la restricción vehicular 2026, .
La medida, que se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.
Mientras que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).
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¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 1 de julio en Santiago?
Esta medida busca disminuir la contaminación ambiental en la capital, y se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.
Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 1 de julio:
- Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3.
- Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.
- Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7.
- Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3.
- Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.
- Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.
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