Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 1 de julio en Santiago

Este miércoles seguirán las fiscalizaciones en las calles de la Región Metropolitana por la restricción vehicular 2026, .

La medida, que se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto, rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos.

Mientras que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000).

¿Qué vehículos no pueden circular hoy miércoles 1 de julio en Santiago?

Esta medida busca disminuir la contaminación ambiental en la capital, y se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente.

Acá te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy miércoles 1 de julio:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 2 y 3 .

. Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 2 y 3 .

. Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7 .

. Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 4, 5, 6 y 7.