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Falsos secuestros superan a los casos reales en Chile: ya se registran cerca de 300 denuncias

El fenómeno ha ido en aumento durante los últimos años y obliga a investigar cada denuncia como si se tratara de un caso real.

Javiera Rivera

Falsos secuestros superan a los casos reales en Chile: ya se registran cerca de 300 denuncias

Falsos secuestros superan a los casos reales en Chile: ya se registran cerca de 300 denuncias

Los falsos secuestros se han transformado en un fenómeno creciente en Chile.

Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), entre 2022 y 2025 se registraron 303 denuncias falsas en la Región Metropolitana, superando los 229 secuestros reales ocurridos en el mismo período.

Los datos fueron dados a conocer en un reportaje de Chilevisión Noticias, que advirtió que cada denuncia activa un amplio despliegue de fiscales, policías y equipos especializados, tal como ocurre ante un secuestro real.

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De acuerdo con la PDI, muchos de estos casos están relacionados con el consumo de drogas, ya que algunas personas simulan haber sido secuestradas para obtener dinero de sus familias. Otros buscan justificar ausencias laborales o personales.

Uno de los casos expuestos fue el del concejal de San Felipe, Ronald Olivares, quien denunció haber sido secuestrado durante un seminario. Sin embargo, posteriormente reconoció que la historia era falsa y que había utilizado parte de un viático municipal para comprar drogas.

Al respecto, diversos especialistas advirtieron que este fenómeno implica un importante gasto de recursos públicos, ya que las policías deben investigar cada denuncia como si se tratara de un secuestro real.

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