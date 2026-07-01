Gobierno cede y ministro Quiroz acepta participar en mesa de negociación por la megarreforma impulsada por presidenta del Senado

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aceptó participar en una mesa político-técnica con senadores oficialistas y de oposición para abordar el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que impulsa el Gobierno y cuya aprobación en general en el Senado dejó en evidencia la necesidad de buscar acuerdos para su avance.

Hasta ahora, el secretario de Estado se había mostrado contrario a conformar una instancia paralela de negociación, apostando por acelerar la tramitación de la denominada megarreforma debido al escenario de incertidumbre económica.

Sin embargo, a pocos días de que venza el plazo para presentar indicaciones, accedió a integrarse a la mesa promovida por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

“Lo mínimo es que el gobierno esté en la mesa”

La reunión se realizará durante esta tarde en la sede Santiago del Congreso Nacional y contará con la participación de parlamentarios de oficialismo y oposición, entre ellos Yasna Provoste (DC) y Claudia Pascual (PC).

Previo a concretarse el encuentro, Núñez explicó que “lo mínimo que se requiere es que el gobierno también esté en la mesa", enfatizando que el objetivo es generar un espacio adicional al trabajo de las comisiones legislativas.

“Queremos tener una discusión distinta, que al menos tengamos un marco de entendimiento, que sepamos cuáles son las líneas rojas y dónde podemos ir acercando posiciones", sostuvo la senadora, quien busca consensuar eventuales cambios al proyecto antes de que continúe su tramitación en particular.