;

El método que logró reducir las secuelas tras un ACV y ahorrar millones al sistema de salud, según estudio

El modelo fue aplicado en un hospital chileno y logró mejorar la recuperación de los pacientes.

Javiera Rivera

El método que logró reducir las secuelas tras un ACV y ahorrar millones al sistema de salud, según estudio

El método que logró reducir las secuelas tras un ACV y ahorrar millones al sistema de salud, según estudio / utah778

Un estudio liderado por investigadores de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica identificó un método que podría mejorar la recuperación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

La investigación evaluó a 200 personas dadas de alta del Hospital Sótero del Río, quienes recibieron un seguimiento telefónico orientado a fortalecer el autocuidado y reconocer oportunamente señales de alerta.

Según los resultados, este acompañamiento permitió detectar problemas de salud antes de que evolucionaran a cuadros más graves, reduciendo secuelas complejas, discapacidad, depresión y mortalidad.

Revisa también

ADN

El estudio también mostró beneficios para el sistema de salud. Aunque los pacientes monitoreados registraron más rehospitalizaciones, estas fueron menos complejas y generaron un ahorro promedio de $1.183.662 por persona, equivalente a una reducción cercana al 26%.

Los investigadores destacaron que estos resultados coinciden con estudios realizados en Inglaterra y Australia, donde programas similares también han demostrado mejorar la recuperación de los pacientes y disminuir el gasto hospitalario.

El hallazgo cobra especial relevancia considerando que cerca del 11% de las personas que sufren un ACV presenta un nuevo episodio durante el primer año, mientras que solo en el primer semestre de 2026 esta enfermedad provocó la muerte de unas 3.000 personas en Chile.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad