El método que logró reducir las secuelas tras un ACV y ahorrar millones al sistema de salud, según estudio / utah778

Un estudio liderado por investigadores de la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica identificó un método que podría mejorar la recuperación de pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).

La investigación evaluó a 200 personas dadas de alta del Hospital Sótero del Río, quienes recibieron un seguimiento telefónico orientado a fortalecer el autocuidado y reconocer oportunamente señales de alerta.

Según los resultados, este acompañamiento permitió detectar problemas de salud antes de que evolucionaran a cuadros más graves, reduciendo secuelas complejas, discapacidad, depresión y mortalidad.

El estudio también mostró beneficios para el sistema de salud. Aunque los pacientes monitoreados registraron más rehospitalizaciones, estas fueron menos complejas y generaron un ahorro promedio de $1.183.662 por persona, equivalente a una reducción cercana al 26%.

Los investigadores destacaron que estos resultados coinciden con estudios realizados en Inglaterra y Australia, donde programas similares también han demostrado mejorar la recuperación de los pacientes y disminuir el gasto hospitalario.

El hallazgo cobra especial relevancia considerando que cerca del 11% de las personas que sufren un ACV presenta un nuevo episodio durante el primer año, mientras que solo en el primer semestre de 2026 esta enfermedad provocó la muerte de unas 3.000 personas en Chile.