De denuncia a confesión: concejal admite que inventó secuestro y usó dinero de viáticos en “comprar falopa”

Un vuelco total dio el caso que involucraba al concejal de San Felipe, Ronald Olivares Cruz, luego de que se conociera que descartó haber sido víctima de un secuestro y reconociera consumo de drogas, además del uso de dineros públicos para ese fin.

El hecho se remonta a enero de 2025, cuando el edil denunció haber sido retenido contra su voluntad tras salir de una capacitación en Viña del Mar.

Sin embargo, según antecedentes recopilados por la policía y su posterior declaración ante la Fiscalía, el propio concejal modificó su versión inicial.

En su testimonio, revelado en medios locales como Fuerza Informativa Aconcagua, Olivares admitió que salió voluntariamente con el objetivo de comprar drogas y que acompañó por decisión propia a un grupo de desconocidos. “Siendo las 21:00 horas aproximadamente, del día 30.01.2025, salí de la casa de mis familiares, con la finalidad de comprar cigarros y falopa”, indicó.

Uno de los puntos más graves del caso es que el concejal confesó haber gastado cerca de $350 mil correspondientes a viáticos de una actividad oficial para adquirir sustancias ilícitas.

“Yo les pasé dinero para que compraran droga (pasta base); en una primera instancia gasté $ 350.000 en dinero en efectivo, dinero que era parte del viático que me dieron para la capacitación. También, durante la estadía en ese lugar, realicé varias transferencias de dinero a cuentas bancarias que los sujetos me daban; era para seguir comprando droga, me daban alcohol y drogas, todo esto sintiéndome yo intimidado por estos sujetos”, detalló.

Además, descartó de forma explícita el delito que había denunciado inicialmente, señalando que nunca estuvo privado de libertad.

De acuerdo con el informe policial, el cambio en su relato respondió a la intención de justificar su ausencia ante su entorno familiar y evitar eventuales consecuencias administrativas.

El caso escaló este martes luego de que la Municipalidad de San Felipe confirmara la presentación de una querella en su contra. La alcaldesa Carmen Castillo explicó que la acción judicial se tomó tras detectar posibles irregularidades en las declaraciones del edil, las que deberán ser revisadas por la justicia.