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VIDEOS. Estados Unidos mantiene la ilusión en el Mundial 2026: elimina a Bosnia y ahora va por Bélgica

Los norteamericanos ganaron por 2 a 0 en los dieciseisavos de la Copa del Mundo y consiguieron un cupo en los octavos de final de la competencia.

Lucas San Martín

(Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Maja Hitij - FIFA/FIFA via Getty Images) / Maja Hitij - FIFA

Estados Unidos venció por 2 a 0 a Bosna y Herzegovina por los dieciseisavos del Mundial 2026. Los norteamericanos superaron a los europeos con un golazo de Malik Tillman sobre el final del partido.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino comenzó de gran forma el partido, atacando y siendo protagonista el juego.

Sin embargo, el primer golpe en el partido ocurrió sobre el final del primer tiempo. A los 45′, Folarin Balogun definió de gran manera dentro del área con la pierna zurda para abrir el marcador en Levi’s Stadium.

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Luego, en el segundo tiempo, Bosnia salió en búsqueda del empate, complicando a la defensa estadounidense. Incluso, a los 64′, se fue expulsado Balogun, tras una fuerte infracción contra su rival.

Tras esto, esperaba que los europeos se vayan con todo al ataque para ahogar a los norteamericanos e ilusionarse con una posible clasificación. Pero pasó todo lo contrario.

A los 82′, Malik Tillman anotó un golazo de tiro libre y convirtió el 2 a 0 definitivo para Estados Unidos y sello la clasificación a los octavos de final.

Con este resultado, el cuadro estadounidense se enfrentará a Bélgica el próximo lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Revisa acá los goles de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

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