Estados Unidos venció por 2 a 0 a Bosna y Herzegovina por los dieciseisavos del Mundial 2026. Los norteamericanos superaron a los europeos con un golazo de Malik Tillman sobre el final del partido.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino comenzó de gran forma el partido, atacando y siendo protagonista el juego.

Sin embargo, el primer golpe en el partido ocurrió sobre el final del primer tiempo. A los 45′, Folarin Balogun definió de gran manera dentro del área con la pierna zurda para abrir el marcador en Levi’s Stadium.

Luego, en el segundo tiempo, Bosnia salió en búsqueda del empate, complicando a la defensa estadounidense. Incluso, a los 64′, se fue expulsado Balogun, tras una fuerte infracción contra su rival.

Tras esto, esperaba que los europeos se vayan con todo al ataque para ahogar a los norteamericanos e ilusionarse con una posible clasificación. Pero pasó todo lo contrario.

A los 82′, Malik Tillman anotó un golazo de tiro libre y convirtió el 2 a 0 definitivo para Estados Unidos y sello la clasificación a los octavos de final.

Con este resultado, el cuadro estadounidense se enfrentará a Bélgica el próximo lunes 6 de julio a las 20:00 horas de Chile.

Revisa acá los goles de Estados Unidos contra Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026

¡ESTE GOL SI VALE!



Balogun definió de zurda y puso el 1-0 de Estados Unidos ante Bosnia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/KdImBSLgyg — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026