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EN VIVO. O’Higgins golea a Colo Colo y está acabando con la “campaña perfecta” del cacique en Copa Chile

Los albos buscan mantener su tranco invicto en el certamen. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

O’Higgins vs Colo Colo por Copa Chile | Agencia Uno

O’Higgins vs Colo Colo por Copa Chile | Agencia Uno

En medio del Mundial 2026, la Copa Chile no se detiene y a mitad de semana se disputarán los choques pendientes por la segunda fecha del torneo.

Para esta etapa, los clubes de la Primera B ya se enfrentaron entre sí, por lo que restan los duelos entre elencos de la Liga de Primera.

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En ese contexto, Colo Colo buscará conservar el tranco que lo tiene con tres victorias en tres duelos.

Al respecto, los albos visitarán a O’Higgins, contra el cual se impusieron sobre la hora la semana pasada en el Monumental. Ahora, en El Teniente, los de Rancagua necesitan ganar para mantener sus chances de clasificar a la siguiente etapa.

¿Cuándo y a qué hora se juega O’Higgins vs. Colo Colo por la Copa Chile?

El choqu se disputará este jueves 2 de julio desde las 20:30 horas en el Estadio Codelco El Teniente.

El partido es válido por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Chile, que también integran Unión Española y Deportes Recoleta.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre O’Higgins y Colo Colo?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, el encuentro será transmitido por TNT Sports Premium. También estará disponible de manera online a través de la plataforma HBO Max, disponible solo para quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Jueves 2 de julio

  • EN VIVO | O’Higgins 3-0 Colo Colo | Codelco El Teniente

Goles: 1-0; 12′ Francisco González (OHI) | 2-0; 40′ Thiago Vecino (OHI) | 3-0; 68′ Arnaldo Castillo (OHI)

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